超级碗历史上首位女裁判…萨拉•托马斯打破玻璃天花板. January. 21, 2021 07:35. by 黃奎引 kini@donga.com. 2015年4月2日上午10点47分。萨拉•托马斯(48岁•照片)清楚地记得当时美国职业橄榄球联盟(NFL)裁判部门副总经理迪恩•布兰迪诺打来的电话。布兰迪诺副社长表示：“感谢您为我提供了给NFL首位女裁判第一个打电话的荣誉，深感荣幸。”就这样，托马斯在NFL创立95年以来首次打破了裁判室的玻璃天花板。 下月8日，托马斯将成为NFL决赛—超级碗(Super Bowl)历史上55年来首次执法超级碗比赛的女裁判。NFL事务局20日公布了今年超级碗的8名裁判团成员，同时将托马斯指定为边裁(线审)之一“Down Judge”。 托马斯出生于美国密西西比州帕斯卡古拉，学生时代作为垒球和篮球选手活动。1995年，作为篮球奖学金获得者入学的托马斯在移动大学攻读新闻广播学，回到故乡后，她在制药公司宣传室找了份工作。之后作为爱好，托马斯开始担任初高中美式足球(即美式橄榄球)大赛裁判。理由是“不想在大学毕业的同时与体育断绝一切缘分”。 在之后的10多年时间里，托马斯成为有两个儿子的母亲，2007年她从美式橄榄球裁判协会顾问加里•奥斯汀那里接到了电话，称“自己看到了她活跃在密西西比州高中美式橄榄球冠军决赛上的样子”。作为非洲裔美国人首次担任NFL裁判的奥斯汀是美国大学体育协会(NCAA)裁判聘用负责人。托马斯成为NCAA美式橄榄球历史上第一位女裁判，最终还登上了超级碗的舞台。托马斯说：“坚守自己的位置至关重要。只有这样，才能获得打开下一扇门的力量。”

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