大笒和节奏口技,牙筝和风琴…突然改变风格的国乐界. January. 20, 2021 08:13. by 林熙允记者 imi@donga.com. 《大笒和节奏口技》、《管风琴和国乐管弦乐》、《编磬和模组合成器》。 神出鬼没的组合在新年国乐界掀起了一股热潮。去年观看Leenalchi乐队、乐团光七等,唤醒了现代兴致的人们,这次可以进入更加实验性的乐器融合世界。 国立国乐管弦乐团将在27日举行的“对立与和谐:协奏曲”演出中亮相,带来共5首现代国乐曲,吹来一股清新空气。在首演的大笒和大提琴带来的国乐管弦乐协奏曲《向着天空的歌曲(Singing to the sky)》中,大笒节奏口技将登场。大笒演奏者金正胜着眼于西方的“长笛节奏口技”,研究出了在一张嘴里吐出旋律和节奏的技法。在另一首首演曲目《在插画中》(金成基作曲)中,去年在世界上首次参与管风琴国乐协奏曲的演奏家申东日将再次与国乐管弦乐团合作。27日晚7时30分,在首尔松坡区乐天音乐厅。票价为2万~5万韩元。02-2280-4114. 韩国文化艺术委员会选定赞助的“年度新作”传统艺术部门的演出也从29日开始发出奇怪的声音。第一个舞台由世界上独一无二的编排团队“SINNOI”负责。2019年出道的她们追求传统口音(金宝拉)、低音提琴(李元淑)、电子音乐(Haihm)的奇怪而美丽的协调。29、30日在首尔钟路区大学路艺术剧场大剧场。 下月26日至28日,在同一地点可以见到编磬和电子合成器。这是国乐组合“GongMyoung”出身的任龙洙担任音乐总监的“发出响声的轰”演出。编磬是在宗庙祭礼乐等雅乐中偶尔能看到的,由16颗石子串成串的独特的乐器。无论是玄鹤琴、大笒、打击乐,还是模组合成器等各种乐器,都通过环绕音响体现出和编磬配对发出的新声音。 将于下月3日至7日在Arko艺术剧场大剧场上演的新盘索里《走出院子的母鸡》将首次以盘索里重新诠释同名童话。池基学作唱和演出时,四对说唱艺人和鼓手各自解析,展现不同的“盘索里母鸡”是观看的重点。以上每集3万韩元。02-3668-0007。

