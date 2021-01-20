机构和外国人双双买进，KOSPI反弹2.6%. January. 20, 2021 08:13. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韩国综合股价指数(KOSPI)在三天内暴涨2.6%，再次逼近3100点大关。机构在7个交易日的“抛售”行进上画上了句号，开始买进股票，再加上外国人也加入进来，从而推动了股市的上涨。“大将股”三星电子也摆脱了副会长李在镕的拘留冲击，暴涨2.3%。 19日，KOSPI指数比前一天上涨78.73点(2.61%)，以3992.66点收盘。随着机构和外国人的“双引擎行情”持续，下午一度突破3100点大关。 机构和外国人当天分别购买了5948亿韩元和4124亿韩元规模的股票。Kiwoom证券投资战略组组长徐相永解释说：“最近两天连续出现2%以上的暴跌趋势，因此出现了反向买进势头。”据分析，在拜登当选人美国政府上台和财政部长珍妮特•耶伦举行听证会之前，对大规模经济扶持政策的期待点燃了投资心理。相反，连续6个交易日进行收购的个人投资者抛售了超过1万亿韩元的股票，开始赚取差额利益。 随着机构和外国人积极购买大型股，市价总额排在前20位的股票除Celltrion(-0.48%)外全部上涨。特别是，得益于电动汽车零部件供应量增加的消息，起亚汽车暴涨16.64%，现代汽车(8.51%)、现代摩比斯(6.65%)等相关股也大幅上涨。 三星电子股价暴涨2.35%，以8.7万韩元收盘。李在镕副会长被判刑后，时隔一天就摆脱了前一交易日暴跌3%以上的冲击。在个人投资者净抛售204万股的情况下，机构和外国人分别购买了113万股和93万股。三星SDI(3.68%)、三星工程(3.03%)、三星物产(0.70%)、三星生命(1.40%)等三星集团股也成功反弹。 另一方面，随着对“借债投资”的忧虑加大，证券公司纷纷中断贷款投资股票的“信用交易融资”。继大信证券从18日开始中断新信用融资贷款之后，未来资产大宇和NH投资证券也宣布中断贷款。截至18日，信用交易融资余额为21.3465万亿韩元，连续11个交易日增加。

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