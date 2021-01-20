文在寅的“与朝鲜协商韩美军演”……主权和同盟不能用来讨价还价. January. 20, 2021 08:13. . 美国驻韩国大使哈里·哈里斯昨天在韩美同盟论坛上发表演讲时表示：“我们希望与朝鲜的外交取得成功，但希望并不是我们的行动方针。”他还表示，“韩美同盟的活动和演习是为了支援和平而维持准备态势”，警告在没有这种准备的情况下将迎来“命运的日子”。文在寅总统前天在新年记者会上就朝鲜要求停止韩美联合军演一事表示：“必要时可以通过南北军事共同委员会与朝鲜进行磋商。” 哈里斯绝对不是针对文在寅总统在记者会上的内容。作为即将离任的大使，这是他对期间的感想和韩美同盟的泛泛而论。但是，这是文在寅总统发表“是否中断联合军演也有可能成为与朝鲜磋商的对象”后做出的表态，因此势必会形成微妙的对比。事实上，既是领土防卫的主权问题、又是韩美同盟之间决定的联合军演，绝不可能成为与第三者，而且还是日益鼓吹敌对感的朝鲜讨价还价的筹码，这也没有必要非得借美国大使之口。但是，这种理所当然的常识，也在现政府中动摇。 文在寅总统的发言是要在剩下的任期内取得南北关系成果的急躁情绪的产物。文在寅总统自己承认“执政第五年的总统”的局限性，但同时表示，“因为这是我剩下的最后一段时间……”，流露出了贪心。现在朝鲜问题也是相比解决更应注重管理的时候，但他毫不掩饰自己“无论何时、何地、哪怕是非面对面”也要进行对话的渴望。就联合演习进行磋商的发言，也是下定决心无论如何也要把朝鲜拉出来而向朝鲜传达的信息。 之所以出现这种无理招术的现象，是因为未能摆脱3年前平壤首脑会晤的幻想和迷恋。文在寅仍然对金正恩表示：“对和平、对话、无核化等意志非常明确。”正因为是这样的观点，所以即使面对朝鲜威胁增强核武力，仍然做出“只要和平进程成功就可以解决所有问题”的单纯回答。无论是对话努力还是军事演习，目标都是一样的。但是应该一起走，如果放弃一个，其结果不是屈从就是危局。

한국어