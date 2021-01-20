去素食餐厅吗？首尔948处一览无余. January. 20, 2021 08:14. by 李青雅记者 clearlee@donga.com. 首尔市19日表示，发掘出948家可以品尝到素食的餐厅，并介绍给市民。 首尔市介绍的餐厅包括专门提供素食或销售素食的普通餐厅及连锁餐厅、咖啡厅、面包店等。首尔市以国际素食联盟(IVU)的素食分类为依据，仔细分析食材或调味料中是否添加了动物性成分、是否使用了乳制品等，发现了1555家素食餐厅。其中，同意提供情报的地方被公开了。 素食餐厅可以在市政府主页(www.seoul.go.kr)上搜索“首尔市素食餐厅现状”进行确认。首尔市制作了可以贴在卖场上的广告贴纸，并转交给了此次公开的饭店。 首尔市市民健康局局长朴有美表示：“为了保障素食主义者以及寻找健康素食的市民的选择权，我们策划了此次项目。”

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