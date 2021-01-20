文在寅“与朝鲜磋商韩美联合军演”第二天，哈里斯提及6·25战争并表示“不能放松警惕”. January. 20, 2021 08:14. by 權五赫 hyuk@donga.com. “韩美同盟活动和演习是为了支援韩半岛和这个地区的和平，是为了维持（对朝防御）准备态势、不解除警戒而设计的。" 美国驻韩国大使哈里·哈里斯19日上午通过视频出席了韩美同盟基金会和驻韩美军战友会主办的第八届韩美同盟论坛，并表示：“在我们未做好准备时会发生什么事情，有很多历史先例可鉴。”他说：“在71年前的那个命运的日子里发生的事件也是事例之一。”他以1950年因朝鲜南侵而发生的6·25战争为例，强调了韩美联合军演的重要性。他特别指出：“我们虽然希望同朝鲜的外交能够成功，但希望并不是我们的行动方针。” 哈里斯的发言是在文在寅总统19日在新年记者会上就朝鲜国务委员会委员长金正恩要求停止韩美联合军演表示“必要时可以通过南北军事共同委员会进行磋商”的第二天发表的。 哈里斯指出：“虽然朝鲜可能不再是真正的敌人，但应该记住，金正恩委员长在劳动党第八次代表大会上为应对威胁和意外情况表示将强化朝鲜的核战争抑制力和军事力。”他还表示：“长期以来，韩美同盟一直对朝鲜攻击起到防御墙的作用，并成为地区安保稳定的坚实基础”，“可以确定的是，美国将完全为韩美同盟献身，不管未来发生什么事情，我们都会站在韩国一边。” 他还表示：“战时作战指挥权将在满足条件的不久的将来被移交”，“这之所以重要是，朝鲜和中国将继续考验韩美同盟的决心，寻找削弱我们强大纽带的方法，并为了分裂我们而植下怀疑。”对于作战指挥权的移交时间，他表示：“未来联合司令部运用能力的检验和韩国军队确保核心力量的速度比我们希望的慢”，“安保是绝对不应仓促行事的问题，为了顺利完成移交，需要充足的时间。” 针对中国，他说：“如果哪个国家欺负你们（韩国），不要忘记我们已经准备好了和你们成为一个团队。

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