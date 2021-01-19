和偶像们一起吃宫廷炒年糕，去参加“网上韩国旅行”吧！. January. 19, 2021 07:45. by 林熙允记者 imi@donga.com. “或许...，能用Cravity的歌来表达成品炒年糕的味道吗？” 我想问他们这行不行，但四名成员真的当场就开口了。不开嗓直接开始唱歌。 “‘热得让人窒息的呼吸~’(《Flame》)”(艾伦) “炒年糕又辣又烫。”(晟旻) “我们不是收录曲美食店嘛。‘在众多星星中，你是只属于我的光∼’(《星星》)”(亨俊) 12日下午，Airbnb爱彼迎在线举办的“Inside K-POP”预览活动现场，展示了K-POP偶像特有的粉丝服务精神。对于在首尔西村的韩屋Airbnb爱彼迎做宫廷炒年糕的男子偶像组合“Cravity”成员们，记者通过视频会议平台“Zoom”表示“放柿子吧，放梨吧”后，结果立即出现了上面那种反应。“做炒年糕时，有属于各位的秘方材料吗？” 随着新冠肺炎疫情的长期化，移动半径减少，非面对面时代也会延长，K-POP和旅游内容正在积极与人见面。Airbnb爱彼迎将于25日至30日举行“Inside K-POP”活动。在首尔西村韩屋、江南区的摄影棚等地安装摄像头，明星或K-POP界从业者实时迎接在线客人。例如，MONSTA X选择便利店食物，THE BOYZ制作珠串手镯，Dreamcatcher与粉丝一起拍摄画报等。 这里还有发型师和舞者介绍的美妆、舞蹈教室。从21日上午8点开始，将在网站(airbnb.com/insidekpop)按先后顺序接受预约。每次体验费用为20美元(约2.2万韩元)。可以直接和明星沟通，还可以在网上留下和明星的认证照，因此全世界的粉丝纷纷涌向这里。Airbnb爱彼迎韩国媒体政策总监阴城元表示：“企划利用空间的在线体验项目。接触到了K-POP。也希望，新冠疫情过去之后，来韩国旅游的人会越来越多。” 频道“SOXSO MEDIA”从去年末开始在YouTube上推出了ASMR(自发性知觉高潮反应)和旅行相结合的网络综艺《你能听到我的旅行吗》。MONSTA X、Golden Child、Only One Of等偶像组合将传达在当地感受到的视觉和听觉。 LG U+去年年末在“偶像直播”应用程序上公开了以IZ*ONE为主人公的节目《Eat-ing Trip》第二季。包含江原道束草的第1季累计点击量超过了700万次。

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