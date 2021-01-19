只关注支持层而在国民团结上留下遗憾的“文在寅新年记者会”. January. 19, 2021 07:45. . 文在寅总统昨天在新年记者会上就赦免李明博和朴槿惠的问题表示：“现在不是谈论赦免的时候。”共同民主党代表（党首）李洛渊年初提出后，赦免问题成为政界争论焦点，但具有决定权的文在寅总统亲自表明了立场。 文在寅总统表示，“如果有合适的时机，会有必须进行更深层次思考的时候”，留下了余地，但同时表示，“大前提是必须形成国民共识”。他在2019年5月的对国民谈话中曾强调“审判尚未确定”，但在刑期确定后，又提出了形成国民共识的条件。但不知道，何时、由谁、以何种方式来判断国民已经形成共识。 赦免从国民团结和国格的角度出发，还要结束不幸的一个时代并走向未来，从这一点来看，即使总统不顾支持层的反对，也要在政治上做出决断。应该超越4月首尔、釜山市长补选或明年3月大选得失的层面，做出决断。 共同民主党决定修改包含“无公推”原则的党章，对所属团体长性骚扰事件的补选进行公推，文在寅总统对此表示支持称：“正如宪法不是固定不变一样，党章也不是固定不变的。”这是窘迫的形式逻辑。这一规定是文在寅总统在2015年担任党首时，作为政治革新的一环制定的。文在寅总统应该比任何人都严厉地指出执政党的政治策略性决定。 文总统对于政治问题的发言，总体上被评价为相比全体国民，更倾向于支持层。“尹锡悦是文在寅政府的检察总长”“不认为（监查院对核电站的监查）是出于政治目的的监查”等，表达了对阻断跛脚鸭现象的苦恼，但遗憾的是，他没有就执政党对上述两名机关负责人的持续折腾说上一言半句。 文在寅就“缺乏沟通”争议表示反对，辩称自己“访问现场次数比任何一位总统都多”。但是，在谈到虐待领养儿童问题时，他说，“有必要采取取消领养或更换领养儿童等对策”，让很多人大吃一惊。总统说出与健全常识相背离的话，本身就证明了期间沟通不足。文在寅总统在剩乐执政期间，不应只与亲信或核心支持层沟通，而应听取包括反对意见在内的广泛意见，扩大国政幅度。

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