官僚主义的亡灵. January. 19, 2021 07:46. . 在壬辰倭乱记录中有经常出现的描述。因为没有派遣斥候，不知道敌人逼近。由于没有安排警戒，所以遭到了夜袭。壬辰倭乱后期，宣祖发出这样的叹息。“如果是战争初期，因为没有实战经验，还情有可原。战争都多少年了，怎么还没有改观？”40年后的丙子胡乱时期，这种情形也反复出现。难道朝鲜时代的武装，连侦察和警戒这一军事基础都不知道吗？ 这样的报告中夹杂着臆测和传闻，以及试图将战败责任转嫁给指挥官的猎巫式报告。就算安排监视员，也不能100%防止盗窃。大部分情况都是监视系统失败。 并不是在发生洋乱时也没有运营斥候队，而是即使派出斥候也无法探测到敌人，或者被敌人杀害，严重的时候更是因为害怕而没有很好地执行任务。警戒失败也是一样。哨兵打瞌睡或者死角地带很宽。即，不是常识上的缺乏，而是能力上的失败。斥候军官、斥候兵必须是具有指挥官级眼光和最高实力的战士。平时不培养专家群体，战时就用不上。 在开辟四军六镇的世宗时期，创建并运营了名为“体探者”的特殊搜索部队。属于朝鲜王朝版海豹突击队的这支队伍出色地完成了侦察、渗透、搜索敌方等各种特殊任务。16世纪边境一稳定，这支部队首先就消失了。特殊任务事故风险大。这是回避有可能被指责的工作的官僚主义的结果。壬辰倭乱时为此付出了惨重的代价。尽管如此，官僚主义并没有消失。丙子胡乱之前，虽然暂时使用了诸如体探军的部队，但是以极少数临时工结束。在面对世界最强的骑兵部队的丙子胡乱时，缺乏专业侦察部队导致了更致命的后果。 军队官僚化，官僚支配军队，国防就会失败。有统计显示，韩国军力居世界第六位。虽然这是令人自豪的结果，但令人好奇。难道他们真的摆脱了不包括在军事统计中的为害数百年的官僚主义吗？

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