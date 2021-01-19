在美同胞罗相昱逆转赢索尼公开赛，获得职业生涯第5个美巡赛冠军. January. 19, 2021 07:46. by 李憲宰 uni@donga.com. 在美同胞罗相昱(38岁)在美国职业高尔夫(PGA)巡回赛上取得2个冠军共花费了14年时间。2004年出道后，在2011年的第211次出战大赛—圣地兄弟会儿童医院公开赛上取得激动人心的首胜后，2018年8月在绿蔷薇精英赛上第二次捧起奖杯，强忍的泪水夺眶而出。 曾作为长久等待的代名词的他享受了连续4个赛季登上顶峰的喜悦。18日，在夏威夷州檀香山的瓦伊莱乡村高尔夫俱乐部(70杆)举行的索尼公开赛第4轮比赛上，罗相昱抓下6支小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆5杆的成绩。他的最终成绩为低于标准杆21杆的共259杆，以一杆优势战胜克里斯•科克(美国)、(华金•涅曼)智利•以上低于标准杆20杆共260杆)，逆转取胜。本次比赛冠军奖金为118.8万美元(约13亿韩元)。取得职业生涯第5个美巡赛冠军的他，联邦快递杯排名上升至第10位，世界排名也上升至第23位。 落后领先者布伦丹•斯蒂尔(美国)2杆，以并列第2位开始最后一轮比赛的罗相昱，在12号洞(4杆)吞下柏忌，落后领先者3杆。但是，从13号洞到15号洞，他连续3洞抓住小鸟，跃居首位。在最后的18号洞(5杆)，他的第3杆将小球放在了距离旗杆1米处的位置，顺利抓住小鸟，确定了最后的冠军。 罗相昱表示，“大赛前在职业-业余配对赛上肋骨受伤，曾考虑弃权。但是多亏了同行的教练科内尔•德里森，才得以参加大赛，结果受获了意想不到的结果(冠军)。”他在现场采访的最后对韩国粉丝说：“感谢大家的支持。能够夺冠我很高兴，总有一天会在韩国再次见面的。”

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