文在寅：“出口限制问题、强制征用再加慰安妇判决……说实话有点难办”. January. 19, 2021 07:47. by 崔智善 aurinko@donga.com. “（韩日两国）历史问题也有必要根据个案分头寻找解决方法。” 文在寅总统18日在新年记者会上表示：“所有问题都联系在一起，在解决这种（其中一个问题）之前，其他领域的合作都要停止，这种态度是绝对不明智的。” 文在寅表示：“我想强调的是，历史是历史，韩日之间应该面向未来发展，应该按照这个方向继续前进。”他的这一表态，是考虑到了日帝强占时期强制征用受害者的赔偿判决和由此造成的日本的出口限制报复，以及8日法院判决裁定日本政府对“慰安妇”受害者的赔偿责任等均有牵涉的韩日关系。文在寅提议，不仅是经济合作等面向未来的关系，甚至被强制征用的问题和慰安妇等历史遗留问题，都要分离解决。 文在寅表示：“存在出口限制问题，想通过外交解决强制征用问题判决等问题，（韩日）两国在各方面进行对话的过程中，又加上慰安妇问题的判决，说实话，是有点难办。”分析认为，在重视韩美日三角合作的拜登美国政府20日即将出台之际，文在寅总统从去年年底开始转向韩日关系的改善，但因为“慰安妇”受害者的判决，韩日关系更形困难，他吐露了自己对这一情况的郁闷。 文在寅还特别指出：“承认（朴槿惠政府时期的2015年韩日慰安妇）协议是两国政府间正式协议这一事实”，“将在此基础上，举行韩日间政府磋商，找到此次判决所涉的受害者老人们也能同意的解决方法。” 文在寅就2017年12月的慰安妇协议表示，“我再次明确表示，尽管（慰安妇协议）是政府间正式承诺，但依靠这一协议，慰安妇问题无法得到解决，”“无论是程序上还是内容上，该协议都存在重大缺陷。”其后，日本政府一直抗议称“（韩国）事实上废弃了协议”。分析认为，最近韩国法院作出向“慰安妇”受害者作出赔偿的判决后，日本提出甚至有可能向国际法庭申诉，因此文在寅向日本发出了以2015年协议为基础解决问题的信息。 文在寅就强制征用受害者问题也表示：“以强制执行的方式兑现等执行判决的方式，在韩日关系中并不可取。在到达这个阶段之前，首先要找到两国之间的外交解决办法。”鉴于日本政府针锋相对地表示，绝对不能接受为赔偿损失而将日本企业的资产变现，他提议防止出现局面不可收拾。不过，文在寅附加条件说：“外交解决办法必须得到原告的同意。”

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