拜登19日就任……第一条信息是“团结”. January. 19, 2021 07:47. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 美国总统当选人乔•拜登(照片)将于20日(当地时间)在就职典礼上首次发声，强调分裂的美国社会的“团结”。这是要恢复因保守和进步之间的矛盾、人种歧视、大选舞弊嫌疑等而分裂的美国的伤口，合成一个整体的信息。 白宫办公厅主任提名人罗恩•克莱因17日接受CNN采访时表示：“拜登当选人就职仪式的讯息是团结，让国家向前发展，把事情办好。”6日，他就特朗普总统支持者闯入国会大厦事件强调团结的意义说，“此次事件表明，美国的灵魂受到了多大的伤害，恢复这些伤害是多么重要。” 白宫宣传局长提名人凯特•贝丁菲尔德在接受福克斯新闻的采访时表示：“此次就职仪式，拜登当选人将把过去4年里持续不断的分裂和憎恶的一页翻过去，并提出积极乐观的国家蓝图，通过合作开启我们前进的道路。”她在接受美国广播公司(ABC)采访时说：“就职典礼将成为向全世界展示美国民主主义恢复力的非常重要的视觉形象”，将焦点放在了美国的恢复力上。 将在国会议事堂举行的就任仪式将从20日上午11时30分(韩国时间21日凌晨1时30分)开始，约有1000名政府主要人士参加。拜登当选人当天中午宣誓就职和演讲结束后会立即前往白宫开始工作。

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