再开发等首尔城市建筑信息一览无余. January. 19, 2021 07:47. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首尔市18日表示，在全国率先构建了整理“2030首尔规划”等城市基本计划、各提案审议标准等城市•建筑领域信息的“城市•建筑数字档案馆”。 城市•建筑数字档案馆是首尔市为支援城市•建筑委员会的运营和审议，于2019年在全国率先建立的“城市•建筑委员会系统”内构建的。此次新设的数字档案馆包含城市•建筑相关△委员会运营标准及手册 △指南及详细标准 △基本计划 △研究报告书 △单行本等5个领域的信息。此前，市民们为了阅览相关资料，一一搜索各种网站或向负责部门提出申请，非常麻烦。首尔市解释说，为了消除市民的这种不便，提高获取信息的便利性，以便在一个地方轻松地利用同一信息。 具体来说，委员会运营标准及手册中不仅包括委员会运营程序等行政事项，还包括各委员会提案类型的审议标准等。指南及详细标准中除了相关法律及基本计划事项外，还包括了制定计划时需要补充的细节事项。 在基本计划中可以看到包含“2030首尔规划”、“城市及居住环境整备基本计划”等首尔市政策方向的计划书。 首尔市城市规划科长赵南俊表示：“城市•建筑相关信息可访问性提高，期待对委员会提案审议的效率性也得到提高。”

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