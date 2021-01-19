韩国去年ICT出口202万亿韩元，创历史第三高. January. 19, 2021 07:47. by 李建赫 gun@donga.com. 统计显示，韩国去年信息通信技术（ICT）相关产品的出口额为1836亿美元（约合201.96万亿韩元）。 科学技术信息通讯部18日表示，半导体、计算机周边设备等ICT产品出口额比2019年增加了3.8%。这是继2018年（2023亿美元）、2017年（1967亿美元）之后，历史第三高的规模。 ICT相关进口额为1126亿美元（约合123.86万亿韩元），贸易收支实现了710亿美元（约78.1万亿韩元）顺差。虽然上半年（1∼6月）出口有所萎缩，但此后由于非面对面经济活跃，相关产品的需求大幅增加，从去年6月开始，ICT出口连续7个月呈现增加趋势。

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