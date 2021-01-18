放松保持社交距离，责任自然也更大. January. 18, 2021 07:37. . 韩国政府为了控制新冠疫情的扩散趋势，决定将正在实行的保持社交距离现级别延长两周至31日。首都圈和非首都圈分别适用2.5级和2级标准，并维持“禁止5人以上私人聚会”的规定，课外班、室内体育设施、练歌房则根据时间段限制使用人数，以晚上9点关门为条件，从今天开始允许营业。面对面宗教活动也可以在大幅减少聚集人员的前提下进行。 虽然现在的新冠疫情与每天有超过1000多名患者出现的时期相比有所缓解，但还没有进入确切的稳定状态。单日确诊患者数连续六天保持在500名左右，根据政府的距离划分标准，不仅是首都圈，全国都应适用2.5级。特别是在春节长假即将到来之际，在正式开始大移动的前夕，最近一周内的移动量和非首都圈的移动量分别增加了0.8%和3.7%，随时都有可能出现患者人数反弹的危机局面。 尽管如此，对于放宽部分保持社交距离标准的原因，国务总理丁世均表示：“不能回避站在悬崖边上的民生的紧迫感。”课外班、练歌房、健身房等例外允许营业的设施也相应地加重了防疫责任。要遵守集合人员限制标准，彻底进行周期性的通风和消毒，预防感染。在卖场内可以就餐的咖啡厅也要彻底戴上口罩，尽量减少在卖场内停留的时间。与咖啡馆不同，之前可以利用的餐厅上个月患者数为318名，比上个月增加了近8倍。 在全世界范围内，新冠“大流行”还没有出现稳定迹象的情况下，还接连发现了传播力强的变异病毒。虽然美国每天死亡的人数最多达4000人，处于无法控制的状态，但接种疫苗有如龟步。法国从上周末开始在全国范围内采取了下午6点以后禁止通行的强硬措施。日本今年将延期举行的东京奥运会也面临被取消的危机。专家们警告说，如果目前国内患者人数不明显减少，春季有可能出现第四次大流行。政府应该把失去信任的保持社交距离标准改编为符合现场情况、持续扩充医疗基础设施、周密制定疫苗接种计划等，重新整顿防疫的战列，以应对新冠持久战。

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