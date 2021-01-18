回到民主的起点. January. 18, 2021 07:38. . “不管是谁，任何人都不能超越自己所属阶级的利益。”——卡尔·马克思 “对曹国部长的调查是政治调查。虚假奖状是在江南花几十万韩元买来的，为什么要对它进行调查？”去年4月，法务部次官李容九向检察总长尹锡悦抗议对前法务部长曹国进行调查时如是说。为了子女入学考试而伪造奖状，这在首尔江南地区是非常常见的事情，法务部公务员将此合理化，这实在令人惊讶。不知不觉中，我们完全进入了“新世界”。 马克思的话是说，当第一次产业革命黑暗的落尘笼罩着世界的时候，剥削的资本家不可能改过自新，所以劳动者要发动阶级革命。虽然这是代表特定时代的话语，但其中有着辛辣而坚实的含义。 当今韩国分为保守和进步两部分，从社会角度来看，看不清楚。让我们把它分为既得权势力和其余部分，来看一看各种现象吧。国民在既得利益势力的压迫结构中失去平等的机会。可以认为，马克思的资本家和劳动者的阶级，在现代韩国变成了既得权者和普通国民的构图。 特别是看看“进步贵族”对国家制度朝着对他们和子女有利的方向改变吧。通过入学考试、干部公务员、专业资格等，“社会阶梯”被逐一清除。 当然必须由“国民整体利益高于一切”来创造政治风气。让我们回到民主的原点，重新思考一下。而且，自由和平等精神尚存的韩国宪法精神需要高扬。是的，为了建设共同生活的国家，民主和宪法的实现是关键。

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