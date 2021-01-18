崔志万心力憔悴…… 未能缩小年薪分歧，申请调整. January. 18, 2021 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. 美国职业棒球大联盟(MLB)坦帕湾魔鬼鱼队的崔志万(30岁)16日在自己的推特上上传了一段短片。视频中，崔志万似乎有些不满意，摇摇头，撅着嘴。就像每次说谎鼻子就会变长的匹诺曹一样，他还挂着鼻子长的表情。根据表情搜索网站“Emojipedia”的介绍，这是假脸(Lying Face)表情，表露出对谎言、谎话精或各种欺骗等自己的情感。 有分析称，崔志万上传这样的帖子是为了表露郁闷的心情。因为直到年薪协商的最后时限16日，崔志万仍未与球队达成协议，所以申请了年薪调整。崔志万提出了245万美元(约27亿韩元)的年薪，而球队却只提供185万美元(约20亿韩元)，未能达成一致。崔志万上个赛季的年薪仅为85万美元(约9亿韩元)，创下了击球率0.230、3个本垒打、16打点等记录。虽然他在面对左手投手时暴露出弱点，并在赛季末遭遇了腿筋受伤，但在曾进入世界大赛的季后赛上，因“劈叉防守”而一度成为话题。当地媒体《坦帕湾时报》解释称，“崔志万通过推特表达了自己的情感。” 进入年薪调整程序的崔志万将一直协商到暂定于下月召开的调整委员会。如果在委员会召开之前达成协议，委员会就不会召开。另外，除崔志万外，洛杉矶天使队大谷翔平(27岁)、洛杉矶道奇队沃克•比勒(27岁)等共13人申请了年薪调整。

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