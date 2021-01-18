沉迷于被视为“千禧世代专属物”的回帖游戏的中年人. January. 18, 2021 07:38. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “听说你抓周的时候抓到了那个？我的心。” “你抓的是婴儿车吧？你真让我操心。” 看YouTube视频或千禧世代使用的社交网络服务(SNS)，很容易看到这样的留言。这些都是通过机智的文字游戏让人失笑的“回帖游戏”。 最近，中年层纷纷加入到被视为千禧年世代专属物的回帖游戏中。随着新型冠状病毒肺炎疫情的扩散，中年层也随着停留在线上空间的时间的增加，开始享受新的游戏文化。 中年人不像千禧年世代那样享受语言游戏，而是认真、积极地面对回帖。中年层回帖的特征是与健康相关的关键词很多，而且经常使用标点符号。也有使用纯情漫画中出现的“微敬阶”或因对手机键盘不熟悉而错误使用双元音或弄不好分写法的回帖。某Trot视频中出现了“嗯。因歌声差点晕过去。是来自外星球的吗？谢谢你唱了很多好歌。健健康康的，幸福的早晨”等留言就是代表性的例子。 中年层留言较多的地方主要是Trot(韩国演歌)、股票、经济、孩子等相关影像。在拥有100万名以上订阅者的某经济YouTube频道中，有关老年破产的视频下面仅留言数就超过了900条。特别是，有很多留言称自己是五、六十岁的人。 中年层回帖的另一个特点是不止于在线，而是希望进行线下沟通或用户之间互相发送加油信息。某经济频道上传的“只要知道对方的脸，遇到对方就请吃一顿热饭，大家加油＾＾！”随着新冠肺炎疫情在家的时间增多，从去年开始订阅了多个YouTube经济频道的尹某(53岁•女)说：“我的留言被点赞或回复的话，就会产生共鸣，所以非常开心。” 大众文化评论家(东亚放送大学教授)金宪植分析称：“新一代以过去流行的文体为乐趣，活用在回帖游戏中，在感到熟悉的同时，追求时尚的中年人也加入到回帖中来，回帖游戏正向老一辈人扩散。”

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