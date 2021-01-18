从18日开始在咖啡厅也可以喝咖啡. January. 18, 2021 07:40. by 柳根亨 noel@donga.com. 从18日开始，在咖啡厅也可以喝咖啡。在此之前，只能进行包装(外带)或外卖。但是，坐在桌子上喝饮料最晚只能到晚上9点。9点之后将不再提供堂食服务。糕饼店也一样。与现有的饮食店(餐厅、酒吧)运营方式相同。当然，还要遵守隔开桌子或座位坐等防疫守则。另外，如果2人以上和咖啡一起点饮料和简单的甜点，建议在卖场内停留时间不超过1小时。 中央灾难安全对策本部16日决定将包含上述内容的“保持社交距离”防疫响应(首都圈2.5级别，非首都圈2级)延长至31日。国务总理丁世均17日在政府首尔大厦召开的中央灾难安全对策本部会议上表示：“在尚未达到确切稳定的情况下，如果只考虑防疫的话，会维持现有的强力措施”，“因为无法回避站在悬崖边上的民生的紧迫感和因持续的保持距离而疲惫不堪的国民，所以经过深思熟虑后制定了相关对策。” 根据新的防疫措施，以前只允许包装、外卖的全国19万家咖啡屋将像餐厅一样，晚上9点之前可以在卖场吃东西。 健身房、台球厅等室内体育设施和练歌房、补习班、室内站立演出场等11.2万个首都圈多重利用设施的限员标准改为每8平方米(约2.4坪)1人，恢复运营。补习班也将代替现有的“同时段9名授课人员限制”，适用同样的标准。但5种娱乐设施(娱乐酒吧、音乐茶座、感性酒吧、舞蹈厅、猎爱酒吧)和玩卡牌游戏的扑克酒馆、派对房等将继续被限制运营。另外，17日，国内新型冠状病毒肺炎新增确诊人数为520人，连续6天维持在500人左右。

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