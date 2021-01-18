菲亚特-标致合并… 世界排名第三的“车恐龙”诞生. January. 18, 2021 07:40. by 李恩澤 nabi@donga.com. 欧洲汽车企业菲亚特-克莱斯勒(FCA)和以标致品牌闻名的法国PSA16日(当地时间)正式宣布合并。两家企业合并后诞生的新汽车企业Stellantis一下子成为了世界第三大汽车制造商。 意大利-美国合作公司FCA和PSA当天在报道资料中表示，已完成了520亿美元(约57.38万亿韩元)规模的合并程序。虽然他们于2019年10月发表了合并计划，但由于新型冠状病毒肺炎疫情的余波，程序被推迟，但在本月初的各公司股东大会上最终批准了合并案。 以2019年为基准，将FCA和PSA合起来的Stellantis的年汽车销售规模约为800万辆。这一规模在全球汽车市场上的占有率为9%，超过美国通用汽车(GM)，继德国大众和日本丰田之后，排名世界第三。Stellantis旗下有标致、雪铁龙、克莱斯勒、吉普、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂等14个汽车品牌。全世界职员人数达到40万名。 Stellantis将于18日在意大利米兰、法国巴黎，19日在美国纽约股市上市。Stellantis首席执行官卡洛斯•塔瓦尔斯计划于19日召开记者招待会，介绍合并后的战略等。 FCA和PSA希望通过合并，每年可以节省研究开发费用等60亿美元(约6.62万亿韩元)。预计该资金将投向电动汽车和无人驾驶汽车等未来汽车领域。据悉，Stellantis的名字取自拉丁语，意为“与星星一起闪耀”。

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