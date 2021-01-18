文在寅总统今天举行时长100分钟的非面对面新年记者会. January. 18, 2021 07:40. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅总统根据新冠疫情引发的保持社交距离方针，将首次召开“非面对面记者会”，说明执政第五年的国政方向。 文在寅将于18日上午10时起在青瓦台春秋馆举行以“危机面前的强国，坚实的大韩民国”为主题的新年记者会，就防疫与社会、政治与经济、外交与安保等3个领域接受记者的提问。 这也是文在寅总统首次在春秋馆而不是在青瓦台本馆举行新年记者会。随着新冠疫情扩散，记者会现场只有20名记者参加，100名通过网络视频参加记者会。在文在寅总统座位的左右和正面，还设置了实时播放通过视频出席记者们形象的多功能电视。 青瓦台17日在全国现场直播的首次非面对面记者会前一天进行了彩排，以应对网络连接及播放事故的可能性。据悉，文在寅总统为了举行没有剧本的记者招待会，当天没有安排正式日程，而是仔细研究对各领域焦点问题的回答等，全身心地投入到记者会准备中。青瓦台相关人士表示：“截至18日总统举行记者会之前，共进行4次彩排。” 文在寅将在约88分钟的问答时间里，轮流接受现场和参加网络视频会议的记者的提问。最后的3个问题将在现场、连在线都无法参与的出入记者通过聊天窗口传达的问题中选出并回答。青瓦台相关人士解释说：“为了准备以前所未有的非面对面方式举行的记者会，总统礼宾秘书卓贤民和国民沟通首席室等相关部门以一个月左右的紧急工作体制进行了运营。” 此次新年记者招待会上，前总统李明博、朴槿惠的特赦问题可能最受关注。另外，青瓦台还解释说，就文在寅总统11日在新年致辞中首次正式道歉的房地产政策，文在寅总统今后的构想等也会自然浮出水面。

한국어