块头变得更大……朝鲜示威性展示用于核潜艇搭载的新型潜射导弹. January. 16, 2021 07:24. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜14日晚在平壤金日成广场举行的阅兵式上公开了可能搭载在战略核动力潜艇上的新型潜射弹道导弹（照片）。据分析，在朝鲜劳动党第八次代表大会上首次公开开发战略核潜艇事实的金正恩，这一次甚至暴露了可安装于潜艇上的新型核导弹，赤裸裸地威胁针对美国的核突袭。 朝鲜《劳动新闻》15日就前一天夜间阅兵式上使用的“水中战略弹道导弹”声称是“世界上最强的武器”，并上传了多张照片。朝鲜在去年10月建党75周年阅兵式上公开“北极星-4”型潜射导弹后，时隔3个月再次暴露出了新的潜射导弹的存在。 朝鲜国防相金正宽在演说中表示：“如果敌对势力侵害我们国家的丝毫安全，我们将先发制人，动员最强大的攻击性力量进行彻底惩戒。”这是在警告针对韩美两国的先发制人核攻击原则。与去年阅兵式不同，金正恩只在主席台上参观，没有发表演讲。 据分析，机身上标有“北极星-5ㅅ”的新型潜射导弹，虽然长度与“北极星-4”型导弹相似，但弹头部分和直径增大。有人提出，这可能是增加弹头重量和射程的“多弹头潜射导弹”。朝鲜还首次公开了改良型“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）导弹”。这可能是改造成了安装了金正恩指示开发的战术核武器的高超音速武器形态。不过，由于当天没有展示洲际导弹，有分析认为，可能是考虑到20日拜登美国政府的上台，进行了最低限度的“水位调整”。

한국어