炸鸡身上最好吃的部位是？. January. 16, 2021 07:24. by 金泰言记者 beborn@donga.com. 如果在阅读这本书之前，需要准备一种食物，那就是代表夜宵菜单炸鸡。作者将一只炸鸡放在前面，解释了鸟类的进化史。因为如果问为什么偏偏是鸡的话，它是可以在精肉柜台等处找到整个躯干的唯一的鸟类。 从进化生物学观点来看，鸡的起源是恐龙。这种恐龙来自像暴龙(霸王龙)和伶盗龙一样凶猛的异族步行恐龙。但是肌肉体质的尾巴和沉重的身体使其不可能突然飞向天空。从恐龙进化而来的爬虫类在很长时间内进化成了适合在天空飞翔的形态。 特别是，为了能让鸟的身体在天空中飞翔，将不必要的部位去除，使其轻量化。与紧急情况无关的部位只留下最小限度的功能，简洁化，减少了重力的影响。相反，为了获得推进力，强化了翼尖或肋间的肌肉。 从炸鸡身上也能看出飞行的进化痕迹。最具代表性的部位是胸肉。鸟的胸肌占整个身体的30%，与其他动物相比特别高。多亏了鸡胸肌，才能振翅高飞。牛和猪的胸脯肉不能单独销售是因为哺乳类动物的相关部位不发达。 鸡爪也是如此。鸡有三个脚趾向前，另一个脚大拇指向后。因为它们是互相走向相反方向的脚趾形状，所以鸟类更容易抓住树枝。这是鸟类开始过飞翔生活后获得的遗传特质。 这本书由日本著名鸟类学家撰写，但并不只是记述了鸟类的进化。书中还介绍了了解后再吃会更有味道的鸡肉的常识。作者推荐肉汤材料—鸡骨头上的肉。特别是背部颈部周围的肌肉非常好吃。用嘴捡食物的鸡会勤快地移动脖子，这时肌肉就会产生弹力，越嚼越有味道。如果好奇的话，今天点一只炸鸡怎么样。

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