美国外交协会：“今年最大的威胁是朝核”. January. 16, 2021 07:24. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 有报告指出，今年美国外交安保的最大危险因素是朝鲜的核开发。美国外交协会在当地时间14日发表的《2021年预防优先顺序调查》报告中指出，朝鲜持续进行核开发是美国今年最需要担心的威胁。报告分析说，朝鲜追加开发核武器或试射弹道导弹的可能性较高，这将增加对美国的威胁和韩半岛的军事紧张。 该报告根据威胁发生可能性、对美国国家利益的潜在影响力程度，将威胁国家分为3个等级。在两个项目中唯一被评为“高”的朝鲜被分类为一级。去年，朝鲜的核计划和导弹开发也被分类为最大威胁群，但实际发生威胁的可能性只有“普通”水平。中国对台湾的施压也被分类为一级威胁，发生的可能性是“中等”，影响力是“高”。该报告是以美国政府机关有关人士和550多名外交专家的答辩为基础制作的。该调查是在朝鲜国务委员会委员长金正恩在第八次党代会上阐明核动力潜艇开发计划等之前进行的。 美国商务部当天为了保护美国的信息通信技术供应网，将朝鲜、中国、伊朗、俄罗斯、伊朗、委内瑞拉一起指定为敌国。这些国家的企业和个人将在影响美国国家安全的信息通信技术，与美国进行技术开发、零部件生产、供应等方面受到限制。

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