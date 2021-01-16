历时4年多的公共再开发……何年何月才能控制房价？. January. 16, 2021 07:24. . 经济副总理洪楠基在昨天召开的房地产市场盘点相关部长会议上表示，将通过公共再开发，在首尔市中心8处提供4700套住宅。暂时不会讨论减轻旨在让多住宅者交出住宅的暂时性减轻转让税负担的方案。房价等不到一周时间就暴涨，政府却坚持其供应量扩大的效果也令人怀疑、而且还要花费很多时间的公共开发。 政府表示，在已具备整备计划的12个地区中，考虑到公共性和实现可能性，选定了公共再开发候选地。但是，对于事业成功的可能性，不少人持怀疑态度。因为居民反对将公共租赁房建设到增加容积率的50%，而且政府对降低再开发事业性的销售价格规制的立场没有改变。 政府表示，将在3月之前结束此次选定的8个地方的居民说明会。居民们想知道的是与事业性直接相关的销售价和容积率。不制定该方案就说服居民，就好象是和在说没有定下价格就签订购买合同一个意思。因此有预测认为，在8处候选地中间，居民们能够同意的地方也就一两处。 政府当天选定公共再开发候选地时公布的公共再建筑咨询结果，也显示出政府主导的供给有多么困难。申请咨询的园区只有7个，都是不足300套的小规模园区。人气地区的大园区因为对公共方式的反感太深，中途撤消了咨询。民间想重建的大园区用政策来限制，小规模公共重建又能提供多少供给呢？ 决定强行把转让税提高最高至75%，是对政府政策的信赖性抹黑的决定。洪楠基副总理本月9日在某电视节目中表示：“让多住宅者出售房屋也是重要的供给对策。”实际上，让多住宅者出售房屋的方法只是暂时减轻转让税负担的方法，市场也是这样认为的。不到一个星期就推翻自己发言的经济副总理，再怎么强调“房地产价格将趋于稳定”，又有谁会相信？

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