一个橘子. January. 16, 2021 07:25. . 新买了笔记本电脑。比过去买的速度快，但价格便宜了。出乎意料地苦涩。笔记本电脑的路线是一种象征。因为时代对人来说也肯定会期待像笔记本电脑一样的变化。在人的工作岗位上，工作效率也会进一步提高，劳动价值也会进一步降低。虽然已经很忙，但我们今后会更忙。 但是我们不是新开发的笔记本电脑。更快地处理更多的业务不是理所当然的。有时候，必须认为一天只要做好一件事情就很了不起，明天才能生存。我们需要为我们的工作感到高兴并自我夸赞。如果我不表扬我，谁也不会表扬我。因为生活是充满意义的，所以根据赋予什么意义，我们的人生会发生变化。 意义需要寻找才能产生。表面上看起来微不足道、平凡的存在，实际上也可能具有非常大的意义。朴景勇的诗作《一个橘子》也是出自同一脉络。诗人手中握着的一枚橘子能展现具有多么大的意义。一个橘子包涵着整个济州的夏天和秋天。它受到一位农夫和一棵橘子树的热爱，在土地、阳光和风的精心爱护下成长。诗人发现，小小的橘子能填满一个大房间还有富余。 当人们陷入只有进化成千手观音才能完成今天该做的事情的绝望时，就想想《一个橘子》吧。一想到小橘子的巨大意义，小小的我不知不觉间也产生了勇气。有时候需要买上一包橘子，坚决地下班。

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