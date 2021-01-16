“四根手指”握拍的英国新星晋级网球大满贯正赛. January. 16, 2021 07:24. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “我的残疾不会定义我自己。” 这是确定参加网球大满贯赛事2021澳大利亚公开赛女子单打正赛的弗朗西斯卡•琼斯(21岁•英国•照片)说的话。两只手均只有4根手指的琼斯13日在阿拉伯联合酋长国(UAE)迪拜举行的澳大利亚公开赛资格赛决赛轮中，以2比0(6-0、6-1)完胜中国选手逯佳境(32岁)。在资格赛第1轮比赛中，她曾以2比0(6-3、6-2)完胜了曾排名世界第28位的罗马尼亚选手莫妮卡•尼库莱斯库。琼斯在14日发表的128名正赛参赛球员名单中堂堂正正地榜上有名。 琼斯患有没有手指或脚趾部分的“皮肤外胚层发育不良”综合症。琼斯两只手均只有4根手指，其中一只脚只有3个脚趾，另一只脚有4个脚趾。但是与拥有5根手指的选手们相比，她在挥拍速度、力量和稳定感等各方面并不差。 琼斯目前的世界排名为241位，在英国排名前五位，是高水平选手。这是琼斯首次进军大满贯赛正赛阶段的比赛。2019年在祖国举行的温布尔登网球赛上，她在资格赛第一轮就被淘汰。琼斯说：“在正式比赛的第一场比赛中，即使与塞琳娜•威廉姆斯(美国)相遇，也会成为梦幻般的事情。” 由于最近处于上升势头，她在正赛中的表现也备受关注。去年，她取得了24胜11败的成绩。澳大利亚网球公开赛将于下月8日在澳大利亚墨尔本开幕，大赛为期两周。

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