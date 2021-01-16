可打卷的“奏本手机”…能否成为智能手机“游戏规则改变者”？. January. 16, 2021 07:25. by 洪锡浩记者 will@donga.com. “这是奏本还是智能手机？” 14日(当地时间)闭幕的“CES 2021”中最热门的话题之一就是屏幕可卷起来的卷轴屏智能手机“Rollable Phone”。该手机可以像过去向皇帝上呈的奏本那样卷起来，因此也被称为“奏本手机”。继LG电子之后，中国TCL也预告将上市，这引起了人们对异形形态因素(机器形态)智能手机市场的关注。 最早公开卷轴屏智能手机的是LG电子。LG电子11日在CES开幕的同时进行的新闻会议视频的开头和结尾用卷轴屏手机进行了装饰。视频中出现的一名男性观看LG电子的新闻会议视频。横着看手机，按下侧面的按钮，显示屏向上移动，画面变大，用像奏本一样展开的画面欣赏视频的男性再次按下按钮，屏幕回到原来的大小。在智能手机画面中首次公开了“LG Rollable”的产品名称。 中国电子产品制造商TCL也公开了卷轴屏手机的影像。一名女性手里握着接近正方形的智能手机，一拍画面就变成了Bar形态。横躺智能手机观看视频的女性再次拍下画面，画面回到正方形。TCL的卷轴屏手机看似与LG电子的产品相似，但LG的卷轴屏手机是向右侧扩大，而TCL的产品则向上面变长。 实际上，LG电子在上市方面会快一步。LG电子虽然没有公布具体的上市日程，但业界预测最早将于3月正式公开上市。相反，大部分评价认为TCL的视频还停留在概念阶段。 外媒和信息技术(IT)专门媒体等预测，卷轴屏手机将给异形形态因素智能手机市场带来变化。随着利用智能手机观看视频的时间越来越长，画面逐渐扩大的智能手机最近以折叠、旋转方式进行的形态因素竞争越来越激烈。特别是可以折叠显示屏的“折叠式手机”的缺点是显示屏没有褶皱，但在智能手机整体体积不变大的情况下，画面使用范围更广等都得到了肯定。 另外，与普通手机不同，在智能手机市场上一直萎靡不振的LG电子能否通过卷轴屏手机恢复过去的地位，正受到业界内外的关注。

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