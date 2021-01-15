LG电子“转棒”搅拌式洗衣机在美国荣登最佳产品. January. 15, 2021 07:28. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG电子在美国市场推出又名“转棒”搅拌式洗衣机4个月后，被推荐为最佳产品。 据LG电子14日透露，美国消费者媒体《消费者报告》7日在网上公开的洗衣机评价中，对LG电子的搅拌式洗衣机新产品打了73分，并将其评为最佳产品。美国消费者联盟从1936年开始发行的产品评价媒体《消费者报告》，在线和离线收费订阅者达数百万人。 《消费者报告》对洗衣机的评价是以滚筒、波轮、搅拌式等3大产品群为对象进行的。不仅考虑性能，还要考虑价格和设计，综合评分。LG电子继占据滚筒洗衣机前9名产品和波轮洗衣机前4名产品之后，搅拌式洗衣机也登上了第1位。特别是，在被评价的搅拌式洗衣机中，唯一在洗涤性能领域获得了满分(5分)。非美国的其他国籍企业获得三大洗衣机产品群第一名尚属首次。 搅拌式洗衣机，也就是人们所熟悉的“转棒洗衣机”，在韩国在波轮洗衣机成为主流的20世纪90年代以后就销声匿迹了。LG电子、三星电子等韩国主要洗衣机制造商也一直致力于波轮、滚筒洗衣机等高端产品。相反，在美国市场，搅拌式洗衣机一直维持着与滚筒、波轮规模相近的市场，被视为被韩国企业抢走高级洗衣机市场后美国制造商最后剩下的领域。 LG电子去年9月在美国市场推出了“棒”设计，不仅可以左右旋转，还可以上下旋转。现有的搅拌式洗衣机在棒的上下旋转方面还不够。在美国市场上市的LG电子的洗衣机将在美国田纳西州2019年5月竣工的工厂生产。

한국어