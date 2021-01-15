Celltrion之后还有钟根堂…“新冠治疗剂”的效果得到证明. January. 15, 2021 07:28. by 金聖模, 柳根亨 mo@donga.com,noel@donga.com. 国内制药公司钟根堂表示，正在开发的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)治疗剂在第二期临床试验中对重症患者有治疗效果。 钟根堂14日表示，正在开发中的“纳帕贝坦(主要成分萘莫司他)”作为新冠治疗剂，其治疗效果比在高危人群中接受普通治疗的标准治疗群高出约2.9倍。纳帕贝坦当初被用作血液抗凝剂和急性胰腺炎的治疗药物，目前已发现有可能治疗新冠病毒，目前正在试验中。 钟根堂表示，在俄罗斯以100多名新冠肺炎重症患者为对象进行了第二期临床试验，结果显示，在10天内服用纳帕贝坦的高危险群患者的症状改善率高达61.1%，与标准治疗群的11.1%相比，显示出了优秀的治疗效果。在全体临床期间的28天里，纳帕贝坦的症状改善率达到了94.4%。而治疗群仅为61.1%。 钟根堂相关人士表示：“通过校正外部变数，确认其治疗效果是标准治疗的2.9倍。” 恢复时间也很快。服用纳帕贝坦的患者的康复时间为10天，标准治疗群则需要14天。标准治疗群因疾病恶化导致4人死亡，而在纳帕贝坦注射群中并未出现死亡者。 钟根堂计划以临床结果为基础，在本月内向食品医药品安全处申请对纳帕贝坦有条件的许可，另外还将进行第三期临床试验。 专家们大体上提出了谨慎的意见。首尔大学波拉美医院感染内科教授方志焕(音)表示：“这仅仅意味着确认了治疗重症患者的可能性”，“只有进行三期临床试验才能知道准确的效果。”翰林大学圣心医院呼吸内科教授郑基锡表示：“比起直接控制病毒，整理因病毒引起的症状会有控制效果。”

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