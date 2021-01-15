蓝眼睛中的朝鲜美术. January. 15, 2021 07:28. by 孫宅均 sohn@donga.com. 把外国人对“韩国的东西”的关心视为特别的态度的时代已经过去。截止到4月24日在首尔钟路区金达镇美术资料博物馆举行的《离开我的旅行：外国研究者的韩国美术研究》展，是以微观的视线整理了100多件与韩国美术相关的外国人书籍、展示资料、照片等的展览。 印有龟趺(龟形石座)画作的褪了色的蓝色封皮的德语书《韩国美术史》(Geschichte der Koreanischen Kunst)是1929年在德国莱比锡由天主教本笃会神父路德维希-奥托•安德烈斯•埃卡特(韩国名 玉乐安•1884~1974年)出版的书。该书在扉页上印有四天王像图案，共225页，在英国伦敦还同时出版了英文版。从1909年开始，作为传教士在朝鲜停留了19年的他在回到德国后的第二年发表的这本书中收录了包括作品插图和图板、当时韩半岛地图在内的500多张图片。 埃卡特在序言中抛出“朝鲜的美术是否存在？”的提问后，记叙了这片土地的美术经历过的长长的痕迹。他连朝鲜语发音的注意点都进行了仔细的说明，留下了如下评价。 “从朝鲜美术中可以看出惊人的简洁性。以干练的感觉展现线条和形态美，切除雕刻装饰。朝鲜的艺术家们并不喜欢中国美术中理所当然出现的润泽感。但是他们对作品完结性缺乏欲望，有满足于过去形式美的倾向。” 在1957年拍摄的黑白照片中，与李应鲁、都相凤、李马铜、金永基等身穿白色西装的画家们一同站着的女性是美国乔治亚大学东洋美术教授艾伦普萨蒂•科南特(生殁年度不详)。同时展出的当年8月21日刊的《东亚日报》报道记载了这样的内容，“通过科南特女士的介绍，在纽约著名的画廊将展出70多幅韩国现代美术作品”。 不仅展示了曾主张“朝鲜的美是悲哀美”而引起争议日本美术评论家柳宗悦(1889~1961年)1922年出版的小册子《朝鲜的美术》等旧资料，还展示了去年美国美术史学者凯•布莱克(1928~2020年)出版的《文房画(画有书、砚台、墨、笔等文房用具的画)：韩国拼图》等最新资料。 馆长金达镇表示：“我认为，对韩国美术的研究不能单纯地着眼于‘固有而独立的韩国之美’。希望能最大限度地展现隐藏在其中的多样性，成为发现‘陌生的韩国’的契机。”

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