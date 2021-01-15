接二连三的不走运，孙兴慜将联赛第13粒进球的机会推迟到下场比赛. January. 15, 2021 07:29. by 兪載泳 elegant@donga.com. 接连遭遇厄运，3粒进球和1次助攻消失了。 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)将联赛第13粒进球的机会推迟到下场比赛。14日，孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场迎战富勒姆队的英超联赛主场比赛中，虽然获得了三次决定性的射门机会，但均未能进球。托特纳姆热刺队在上半场第25分钟凭借哈里•凯恩的进球领先，但在下半场第29分钟被对手扳平比分，最终两队1比1握手言和。在可以成为追逐领先位置契机的重要一战中，面对下游球队未能取得胜利的托特纳姆热刺队以8胜6平3负(积30分)的成绩从积分榜第5位下滑至第6位。 孙兴慜的不停球直接打门、鱼跃头球和禁区内左脚推射等“得分三件套”被对方门将的超级扑救和门柱挡出。上半场第18分钟，孙兴慜试图用右脚直射，将队友奥利耶的斜传球改写轨迹。但是球打在富勒姆门将阿方斯•阿雷奥拉的腿上弹了出来。得分良机被下意识倒地的门将绊住了。 上半场第24分钟，孙兴慜接到唐吉•恩东贝莱的传中鱼跃头球攻门，球擦过守门员的手指。1比0领先的下半场27分钟时，在中场附近接到空间传球，利用特有的短跑渗透后左脚射门，但球打在门柱上弹出。遗憾的是，球没有落在脚背上，而是打呲了。终场前1分钟，孙兴慜从边路传球给赛尔希奥•雷吉隆，后者破门得分，但因孙兴慜被判越位，进球被取消。 托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥表示：“本场比赛对方守门员的防守令人难以置信”，流露出深深的遗憾。《天空体育》等当地媒体表示：“在球门前，孙兴慜的表现并不像平时那样(出色)”，破例地给出了低分。 另外，德国足球乙级联赛荷尔斯泰因基尔所在的李在城(29岁)在2020~21赛季DFB(德国足球协会)德国杯第二轮(32强)对阵拜仁慕尼黑队时打满全场，为球队获胜做出了贡献。在两队结束加时赛鏖战2比2战平进入点球大战的情况下，李在城作为球队第4名点球手成功攻破对方球门。最终基尔队在点球大战中以6比5获胜，爆冷晋级16强，下一轮将与白昇浩效力的达姆施塔特队相遇。

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