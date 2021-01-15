特朗普在卸任之前再遭弹劾，傲慢的掌权者的丑陋退场. January. 15, 2021 07:29. . 美国国会众议院13日以232人赞成、197人反对的表决结果，通过了对特朗普总统的弹劾动议。这是继前年底之后，第二次表决通过弹劾案。特朗普在4年任期中两次遭到弹劾，成为美国历史上第一个遭受如此待遇总统的羞辱。如果参议院表决通过，他将成为首位遭到弹劾的总统。众议院议长南希·佩洛西表示：“这表明，包括总统在内的任何人都不在法律之上。” 针对任期还剩不到一周的总统的弹劾案获得通过，如实反映了美国政治必须让非正常掌权者以非正常方式退场的肃杀现实。目前还剩下三分之二赞成的参议院投票表决。预计这一表决将在特朗普卸任后进行，因此，特朗普将暂时结束任期。但是他背负的污名却很大。很难抹去煽动暴力冲击国会的煽动内乱犯罪嫌疑人的烙印。众议院表决中已经出现了10票赞成的共和党票，因此很难保证会像前年那样在参议院被否决。 特朗普总统的“不华丽”退场，是直到最后一刻也不承认大选失败，甚至煽动支持者叛乱的煽动性民粹主义走向极端的结果。在4年任期内一直以分裂和煽动政治将美国分裂成两半的特朗普总统，打破了一直支撑美国政治的服输传统，事实上助长了暴徒践踏了民意殿堂。结果，在20日新总统就任仪式前夕，首都华盛顿处处都出现了军队部署的不雅风景。 民主党方面除了弹劾之外，还在推动适用禁止参与内乱或叛乱行为的公职者担任未来公职的宪法第14条修正案。也就是说，要从源头上封锁特朗普总统4年后再次参加大选，以阻止其东山再起。即使这样，卸任后也不可能堵住他的嘴，特朗普的支持层依然稳固。要从黑暗的“特朗普隧道”中摆脱出来，可能还需要更多时间。但民主克服了混乱，治愈了伤口，恢复了健康。美国现在应该通过团结和共赢的政治，显示其恢复力。

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