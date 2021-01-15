前所未有……两次被弹劾的特朗普. January. 15, 2021 07:29. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普在卸任一周前的13日遭到弹劾。这距离特朗普的支持者闯入国会大厦进行暴力示威仅隔一周。总统在任期内两次在国会众议院遭到弹劾，这在美国历史上尚属首次。特朗普2019年12月因所谓的“乌克兰丑闻”在众议院遭到弹劾。但弹劾案在当时由共和党占据多数议席的国会参议院被否决。 众议院13日以232票赞成、197票反对的表决结果，通过了对涉嫌“煽动内乱”的特朗普总统弹劾案。除222名民主党议员外，众议院共和党3号人物利兹·切尼等10名共和党议员也对弹劾投了赞成票。弹劾案指出，特朗普总统煽动支持者闯入国会大厦，企图推翻大选结果，否定了作为总统的宣誓，破坏了民主和宪法。 直接原因是特朗普“助长国会议事堂暴力事件”，但与此同时，这也是对他从去年11月大选之前开始连续两个月提出不正当选举疑惑并主张不服的审判。众议院通过的弹劾案将移交参议院进行弹劾审判程序。共和党参议院院内代表米奇·麦康纳尔表示，“不管参议院行动多么迅速，在特朗普总统卸任前都不会得出结论”，明确表示20日之前不会处理弹劾案。 众议院议长南希·佩洛西在弹劾案通过后召开记者会表示：“众议院向世人证明，包括美国总统在内的任何人都不在法律之上。”她批评称，“特朗普总统是既明确又现实的国家危险”，随后立即在弹劾案上签了字。

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