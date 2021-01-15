“领养，改变生活和世界的祝福”. January. 15, 2021 07:29. by 金泰成记者 kts5710@donga.com. “妈妈，朋友们都说领养的父母都不好。被领养的孩子都很可怜。” 低垂着双肩的女儿的眼神非常地游移。安静地抱住孩子的沈某（51岁）哽咽了。以心胸扶养的女儿。沈某自豪地说，2007年公开领养的女儿，她比谁都更为爱护。无论在哪里，女儿都会理直气壮地说自己是领养儿。但是最近孩子一下子缩了起来。这是因为“小正仁事件”之后周围人的视线变得冷淡。 “女儿问我，以后对朋友或周围人应该怎么说。我无言以对。虽然我对小正仁事件比任何人都感到悲伤和愤怒，但没想到这件事会让人们戴着有色眼镜看待领养……” 13日，对因虐待儿童而去世的小正仁的养父母进行了首次公审。最近，小正仁的明朗面孔被公开后，社会公愤比任何时候都大。但是，最近火苗正朝着意想不到的方向蔓延。养父母虐待小正仁的事实被突出，社会对领养本身产生了偏见。 最好不是，但领养家庭最近对此深有体会。收养子女的郑某（60岁）说：“因为是收养家庭，心情如此萎缩，还是第一次。” “突然经常有熟人打来电话。然后就突如其来地问我，‘孩子过得怎么样？’光听语气就知道了。突然感觉像是犯了什么罪。” 随着这种氛围的扩散，全国领养家庭联盟7日发表了呼吁文，呼吁“请停止社会冷遇”。联盟代表吴昌华（音译）惋惜地说：“由于周围人的视线或其他家人的反对，‘想暂缓领养’的预备领养父母正在增加”，“需要领养的孩子在持续增加，如果这种偏见继续扩散，可能会出现严重的领养空白。” 除了对小正仁养父母的愤怒外，也有必要冷静地看待现实。根据保健福祉部的统计，在2019年被判断为虐待儿童的30045件中，养父母犯下虐待的事例有94件。在所有虐待中，只占0.3%。在3万多件案件中，有72.3%是“亲生父母”所为。 反而，对小正仁事件感到更痛心的是养父母们。领养3个孩子的申某（59岁）说：“反而感觉不到是别人的事情。领养的父母们认为小正仁是‘本来也有可能是来到我身边的孩子’。因此更加愤怒，更加伤心。” 当然，以此次事件为契机，对领养过程和事后管理的仔细验证和支援应该进一步加强。但是，不能将此视为阻止虐待儿童的本质性解决方法。不要忘记，领养是“挽救一个孩子乃至一个家庭生活和灵魂的崇高之举”（吴昌华）。

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