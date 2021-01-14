要想搭乘飞往美国的飞机，乘客必须出示阴性判定确认书. January. 14, 2021 07:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 从26日开始，如果想乘坐飞往美国的飞机，必须证明新型冠状病毒肺炎(COVID-19)阴性判定事实。 《纽约时报》(NYT)等美国媒体12日(当地时间)报道说，疾病控制预防中心(CDC)即将启动上述内容的行政命令。根据行政命令内容，想要搭乘飞往美国的飞机的所有乘客，必须在以出发日为准的72小时内，通过相关文件证明获得新冠肺炎检测阴性判定的事实，或提交能够确认感染后已经恢复的文件。CDC表示：“航空公司要确认乘客的文件，并拒绝未提交文件的乘客登机。” 行政命令也适用于美国公民，即使是注射了新冠疫苗的人，也要提交阴性判定确认书。一位外交消息人士表示：“这一行政命令适用于所有从韩国出发的乘客以及所有进入美国的乘客。”但是2岁以下和只在美国机场换乘的乘客将免除提交阴性判定确认书的义务。 此前，美国保健当局一直劝告乘坐国内航线或飞往美国的国际航班的乘客在旅行前后进行新冠肺炎诊断检查。如果从中国、英国等欧洲国家出发，如果不是美国国籍，将全面禁止搭乘飞往美国的飞机。即使从26日开始实行“提交新冠肺炎检测阴性判定确认书义务化”的规定，对这些国家的游客的入境禁止措施也会维持一段时间。 据《法新社》12日报道，爱尔兰也决定从15日开始义务性地要求所有入境者提交新冠肺炎检测阴性判定确认书。

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