文在寅政府欲加快作战指挥权移交，却因朝鲜反对韩美联合军演陷入“进退两难”. January. 14, 2021 07:40. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 在美国拜登政府即将上台之际，文在寅政府为确保特朗普总统执政时期成为泡影的任期内（2022年5月）移交战时作战控制权的新动力而煞费苦心。但是，朝鲜国务委员会委员长金正恩在劳动党第八次代表大会上提出把中断韩美联合军演作为重启韩朝对话的条件后，问题变得更为复杂。为了加快战时作战指挥权的移交，需要进行检验韩国军队独自运用能力的韩美联合训练，但这种情况下，朝鲜可能会强烈反对，因此陷入了进退两难的境地。 据悉，韩国军方从去年底开始设立了等拜登政府上台后，在今年的韩美联合军演中完成对未来联合司令部运用能力的第二阶段（完全运用能力）和第三阶段（完全任务执行能力）检验评价的内部目标，并计划与美国进行磋商。只有完成对战时作战指挥权移交以后未来联合司令部运用能力的第三阶段检验，才能满足移交战时作战指挥权的条件之一。 受新冠疫情的影响，去年上、下半年韩美联合军演或延期或缩减，韩美军方未能正常进行预定的“完全运用能力”检验。据悉，去年10月在华盛顿举行的第52届韩美安保磋商会议上，考虑到新冠疫情和韩国军队的准备情况，美国表示今年也很难进行这一检验。 特别是随着金正恩在9日公开的党代会工作总结报告中表示，“韩国一直在回避应中断与美国的联合军事演习的一再警告”，公开要求中断联合军演，情况变得更加复杂。从期待美国政府的更迭来打开战时作战指挥权移交讨论瓶颈的韩国政府立场来看，出现了既要不刺激朝鲜、同时还要推进指挥权移交的困难局面。 因此，正在就预定今年3月进行的上半年联合军演进行磋商的韩美军方担心，可能会对演习的细节内容出现分歧。韩国军方考虑到朝鲜的抗议和新冠疫情的影响，可能会要求维持缩减为通过电脑模拟进行的指挥所演习（CPX）的训练规模，同时进行检验“完全运用能力”的方案。 不过，美军是否会答应还是未知数。考虑到朝鲜阐明将增强核能力等韩半岛安全状况，很有可能要求把主要精力放在对朝联合防卫态势的检验上，而不是旨在移交作战指挥权的检验。一名韩国政府消息人士表示：“过去驻韩美军一直担心恶劣的训练条件和韩国军队的训练不足，政府可能会处于在南北关系和作战指挥权移交中选择一个的十字路口。”

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