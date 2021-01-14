崔钟健：“伊朗应拿出被扣押船只污染海洋的证据”. January. 14, 2021 07:40. by 林賢錫 lhs@donga.com. 为使被伊朗革命卫队扣押的韩国船只获释在伊朗当地进行交涉的韩国政府代表团没有取得任何成果，踏上了回国的路。据韩国外交部13日透露，第一次官崔钟健从10日开始在伊朗停留三天两夜，接连会见了伊朗外交部长扎里夫等伊朗高层领导人，讨论了被扣留韩国船只问题和向韩国支付被冻结的约70亿美元（约合7.66万亿韩元）规模的原油进口货款的方案。韩国外交部就伊朗扣押船只一周以上却仍没有出示任何被扣船舶污染海洋的证据一事表示：“崔钟健次官敦促伊朗方面提供证据。” 伊朗表示，“船舶扣留问题是需要司法判断的技术性问题”，坚持冻结资金问题是谈判优先顺序的既定立场。12日，伊朗议会国家安全外交政策委员会主席莫兹塔发·佐努里在会见崔钟健时表示，“不希望因为美方采取非人道的国际交易制裁措施，韩国和伊朗两国关系受到影响”，敦促解决冻结资金问题。 崔钟健将在伊朗停留到12日，然后经由卡塔尔于14日回国。韩国政府计划通过与伊朗的联络渠道，继续讨论韩国船只释放问题。

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