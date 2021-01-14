歧视争议就像《Minari》一样…好莱坞亚洲裔演员无法摆脱偏见. January. 14, 2021 07:40. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 虽然好莱坞作品中黑人演员登场的情况越来越常见，但是亚洲演员登场的情况仍然不多。即使亚洲演员出场，也多表现为平面人物，或者即使是在美国制作，也被规类为海外电影。 讲述80年代追逐美国梦而移居到美国的韩裔家庭故事的电影《Minari》(译名米纳里/水芹菜)在今年的金球奖中不是作为最佳影片奖，而是获得最佳外语片奖提名的事情就是其中的代表。该作品是韩裔美国人李•艾萨克•郑导演根据自传经验制作的电影。制作公司是布拉德•皮特担任共同代表的Plan B。尽管如此，按规定电影台词的50%以上不是英语，被归类为外语电影。 但是昆汀•塔伦蒂诺导演执导的影片《无耻混蛋》(2009年)虽然台词的英语比重只有30%左右，但还是入围了当年的金球奖最佳影片奖提名名单。因为导演和演员不是白人，所以标准会发生变化，这也是出现种族歧视批评的原因。2019年，美籍华裔导演王子逸执导的讲述华裔移民家庭故事的电影《The Farewell》也曾被列为金球奖最佳外语片奖候选影片。 即使亚洲人登场，也融入了体现西方对东方观点的“东方主义”。在电影《严肃的男人》中，韩国人要求修改不及格的F学分等，韩国人经常被表现为学习狂。像电影《摘金奇缘Crazy Rich Asians》(2018年)一样，东洋人被表现为只知道钱的富翁。该作品在白人为主流的西方圈作为“超越想象的东方富豪的故事”让人产生新鲜感，但在东方圈被当作“明显的灰姑娘故事”而票房惨淡。 有人指出，为了改变亚洲人在好莱坞被冷落的趋势，电影制作团队必须包括亚洲人。就像黑人和墨西哥人制作者们在制作好莱坞作品的过程中克服了偏见那样，亚洲人也可以消除歧视。电影评论家郑智旭(音)表示：“以电影《寄生虫》为契机，好莱坞对韩国的关注度越来越高”，“制作系统中只有加入韩国人，才能在好莱坞电影中以多种方式表现韩国人。”

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