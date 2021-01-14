描绘母爱的画家. January. 14, 2021 07:40. . 身穿条纹连衣裙的母亲正让孩子坐在膝盖上给她洗澡。一手搂着孩子的腰，另一手洗孩子的脚。围着白色干净毛巾的孩子和妈妈一起，把视线固定在水盆的水中。玛丽·卡萨特一生都是单身，但她创作了很多描写母亲和孩子、特别是母爱的作品。她为什么那么钟情于母爱呢？ 卡萨特是唯一一位参加过法国印象主义展览的美国女性。托出生于富裕家庭的福，她曾到巴黎留学，但由于是女性，未能进入国立美术学校巴黎美术学院。她经常去个人画室，或者在卢浮宫临摹大师们的作品，不断积累实力。在以男性为主的美术界，要想成为外国女性画家，需要她自己的战略。卡萨特想把男画家们无法表现的只属于女性的特别感情和经验融入到画中。她选择的主题是女性、孩子和母爱。为了成功成为画家，她拒绝结婚生子，但是周围有很多可以成为模特的女友和孩子。 她的画作虽然也会描绘观看歌剧、划船等女性的户外活动，但更是细心地捕捉了在家庭里给孩子洗澡、喂奶、读书、喝茶等已婚女性的平凡日常生活。特别是画了多次洗澡的场面，画的主题和似乎从上往下看的构图受到了日本木版画和同僚画家埃德加·德加的画作的影响。 这幅画反映了当时的时代面貌。1880年代中期，法国几度流行霍乱，婴儿死亡率急剧增加。作为疾病预防对策，强调了洗澡和清洁的环境。另外，随着母亲角色在婴幼儿时期的重要性逐渐抬头，比起交给保姆照顾，更提倡由母亲亲自照顾子女。画中的家庭实际上也有保姆，但画家通过母亲洗孩子的样子，强调了亲和温暖的母爱。

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