金与正更加粗鲁的嘴……越是这样越狭窄的朝鲜机会. January. 14, 2021 07:40. . 昨天，朝鲜国务委员会委员长金正恩的妹妹金与正就韩国军队监视朝鲜阅兵式活动指责称，“难以理解的奇怪家伙”“专挑让世人笑柄的特等傻子”。金正恩在第八次党代会闭幕时表示，“最紧要的是经济”，敦促经济发展，但同时表示，“在进一步加强核战争遏制力的同时，要尽一切努力壮大最强军事力”。他此次没有提及去年1月党中央全会上提到的“集中全力经济建设”，实际上是在提出回归“（核、经济同步发展的）并进路线”。 党代会如此以粗话和恶语收场，反过来反映了在8天会议期间也看不到自己活路的情况。一直以来，每当朝鲜与美国对话出现分歧时，朝鲜都会提高对韩国的谴责力度，敦促美国予以关注和改变。朝美对话中断的去年3月，金与正向青瓦台表示“害怕的狗在叫”，6月要求中断对朝传单的散发和废除韩美工作小组。在这种情况下，统一部前天为了韩朝间非对面的对话，开始了4亿韩元的影像会议室建设招标。南北之间的热线已经连续3年处于瘫痪状态。 将于20日上台的美国政府对朝谈判阵容由从克林顿、奥巴马政府开始配合的资深外交官组成。他们追求的是正统的外交语法，而不是像特朗普政府那样通过总统变化无常或突发行动展开突然的对话。2009年朝鲜发射“光明星2号”并进行第二次核试验时，奥巴马政府划线不予补偿，以“战略忍耐”相回应。 如果朝鲜拒绝对话、增强核武器，只能是“沦落式忍耐”，即对朝鲜挑衅以更强硬的制裁相回应，勒紧朝鲜的喉咙。朝鲜在拜登政府感到厌倦之前，应该先进行对话。对对方的恶言恶语也只会破坏对话的氛围。朝鲜应该停止自己缩小机会窗口之举。

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