对“孙纳尔多”来说,如果有5分钟最想见谁...“显然是C罗”. January. 14, 2021 07:40. by 金東昱 creating@donga.com. “当然,肯定想见克里斯蒂亚诺•罗纳尔多。” 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)在被问到“如果有5分钟的时间,不管过去和现在,不管是谁,最想见谁”时,选择了克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(36岁•尤文图斯队)。 13日,在线视频服务(OTT)“亚马逊PRIME视频体育”节目《The Last 5》公开了与孙兴慜的访谈。《The Last 5》是通过与数字“5”相关的问题,观察明星球员平时的生活和想法的视频。这是回答手机上最近分发的5条短信、手机上最近储存的5张照片等5个问题的形式。 当主持人问到“如果有5分钟的时间,最想见的人”时,孙兴慜说:“这是个很难回答的问题。太多了。”接着孙兴慜表示:“想和C罗见面”,“想和他进行一场面对面的讨论,我想谈谈足球,看看他是如何训练和准备比赛的。”孙兴慜从小就一直把C罗视为偶像。两人的场上位置相同,都是边锋,球衣号码(7号)也相同。 孙兴慜说:“除了足球以外,我还想见哥哥”,“我们好久没有见面了。虽然偶尔会视频通话,但是在地球的另一边,很想念他。”目前,他的哥哥孙兴慜在故乡江原春川和父亲一起教孩子们踢足球。 孙兴慜还公开了最近保存的5张照片。获得普什卡什奖时与父母合影留念的照片、抱着巨大的足球坐在餐桌上的儿时照片、国家队训练场面、下雪的赛场外风景、英超本月最佳球员选定照片等。最近发出的手机信息是托特纳姆热刺队的宣传职员、托特纳姆热刺队队友的集体聊天、在法国的国家队队友(推测是黄义助)、母亲、姨母。 孙兴慜在公开自己喜欢听的音乐时提到了防弹少年团(BTS)。“听到BTS的歌曲,就会产生力量,想起韩国。”

