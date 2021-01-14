20%的国民表示：“在新冠疫情发生后开始股票投资”. January. 14, 2021 07:40. by 申나리 journari@donga.com. 据调查，每5名国民中就有1人在新型冠状病毒肺炎疫情发生后开始了股票等金融投资。由于每3名20多岁年轻人中就有1人投资股票，因此股票热潮非常火热。 据韩国金融投资者保护财团13日发表的《新冠时代金融行动调查》显示，有19.0%的受访者表示，“新冠肺炎疫情发生后，生平第一次开始或重新开始金融投资。”这是从去年10月27日到11月16日以2000名20~64岁的成年人为对象进行在线问卷调查的结果。 特别是20多岁人群中，因新冠疫情开始或重启股票投资的比重最高，达到29.0%。青年层试图从股票中寻找资产增值机会的投资热潮得到了印证。其后依次为30多岁(20.5%)、40多岁(20.1%)、50多岁(12.6%)。 58.8%的被调查投资者表示，在新冠疫情发生之后，投资了△新冠肺炎相关股票 △美国技术股 △虚拟货币 △衍生产品中的一个以上。与新冠肺炎相关的股票最多，占41.9%，其后依次为美国技术股(28.6%)、衍生产品(22.0%)、虚拟货币(15.9%)。 同时，27.3%的应答者表示，为应对新冠疫情冲击带来的收入减少，减少支出，调整了购房资金、退休资金等财务目标。

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