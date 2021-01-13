平壤的对美强硬派 vs 华盛顿的对朝老手. January. 13, 2021 07:28. by 尹完準, 崔智善 zeitung@donga.com,aurinko@donga.com. 拜登政府的上台（当地时间20日）将于13日迎来“D-7”。拜登政府对朝外交阵容的人选也进入了收尾阶段。朝鲜国务委员会委员长金正恩也通过第八次党代会呈现了对美阵容的轮廓。韩国政府期待，一旦拜登政府任命专门负责朝核事务谈判的国务院对朝政策特别代表，朝美对话的条件会比预想更快地具备。有预测认为，在金正恩提出“先发制人打击核武器”、要求美国改变态度的情况下，决定朝美之间是重启谈判还是强强对峙的命运的一年已经开始。 韩国政府多名消息人士12日表示：“正在要求拜登政府尽快任命对朝政策特别代表”，“被提名的美国国务卿托尼·布林肯和副国务卿温迪·舍曼的听证会最早可在本月内举行，之后如果任命对朝政策特别代表，将成为美国对朝鲜发出的第一个信息。”即，任命对朝政策特别代表可能会成为拜登政府与朝鲜进行某种形式对话的信号。 金正恩10日再次启用去年因朝美首脑会谈决裂而被追究责任并解除统一战线部长职务的强硬派金英哲为统一战线部长。据悉，劳动党第一副部长金与正正与外务省第一副相崔善姬正在一起制定对美战略。而在美国，不仅是布林肯和舍曼，连中央情报局局长提名人威廉·伯恩斯都是朝鲜问题老手。外交消息灵通人士表示：“金正恩表示，只要美国的态度没有发生划时代的变化，将继续推进核开发，他已经把球踢给了美国”，“但是拜登外交安保阵容太了解朝鲜的谈判-挑衅模式，因此很难期待类似特朗普政府时期的接近。”

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