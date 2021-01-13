韩国即将追加签购诺瓦疫苗1000万人份. January. 13, 2021 07:29. by 柳根亨记者、世宗=南建宇记者 noel@donga.com,woo@donga.com. 韩国政府和美国制药公司诺瓦瓦克斯医药公司的新冠疫苗合约即将签订。韩国国务总理丁世均在12日召开的中央灾难安全对策本部会议上表示：“一直在努力引进其他平台的疫苗，最近取得了相当大的进展。”这意味着，与已确定引进国内疫苗不同，将追加引进其他制造方式（平台）的疫苗。辉瑞和摩德纳是“mRNA”疫苗，阿斯利康和强生是病毒介质（矢量）疫苗。很有可能追加引进的诺瓦瓦克斯产品是长期用于制造疫苗的蛋白质重组方式。韩国政府相关人士表示：“最快在下周，最迟在本月内签订合同。” 据悉，韩国政府为了从第二季度（4月至6月）开始引进至少1000万人份的诺瓦疫苗，正在进行最后的磋商。如果签订合同，确定先购买的疫苗至少有6300万人份（1.26亿次）。诺瓦疫苗的保质期很长，而且也能冷藏温度保存。据悉，副作用也很小。最重要的是，国内SK生物公司正在进行委托生产，令人期待有稳定的供应。韩国政府相关人士表示：“正在努力确保现有疫苗的追加量”，“整体上考虑最多1.8亿次（约9000万人份）的量。”

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