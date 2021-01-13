伊朗：“韩国应拿出冻结资金的利息”. January. 13, 2021 07:28. by 林賢錫, 崔智善 lhs@donga.com,aurinko@donga.com. 韩国政府代表团为讨论伊朗释放所扣留的韩国船只问题，11日会见了伊朗外长扎里夫，但没有取得任何成果，只是确认了伊朗的既有立场。有分析认为，伊朗央行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马蒂干脆要求韩国“支付被冻结在韩国国内银行的伊朗资金的利息”，因此代表团“空手回国”的可能性增大。 据伊朗官方的梅尔通讯社等媒体报道，韩国外交部第一次官崔钟健当天接连会见了扎里夫和伊朗最高领袖哈梅内伊的亲信、外交政策战略委员会主席卡迈勒·哈拉齐等高层人士，讨论了释放“韩国化学”号油轮和5名韩国船员的问题。伊朗人士则坚持“扣留船只是因为环境污染，应该履行伊朗司法程序”的态度。 扎里夫重申，当务之急是首先归还被韩国商业银行冻结的伊朗原油出口货款70亿美元（约合76900亿韩元）。他声称：“冻结资产问题是两国关系的最大障碍”，“由于韩方的非法行为，韩国在伊朗的形象正在恶化。”哈拉齐也发表了类似的意见。 赫马蒂当天在接受伊朗国营电视台采访时公开表示，“韩国商业银行冻结了伊朗资产，却连利息都不支付”，并在前一天会见崔钟健时要求支付利息。 崔钟健将在伊朗停留到12日，然后经由卡塔尔于14日回国。外交界也有声音称，两国谈判陷入了僵局，青瓦台应该亲自出面解决问题。

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