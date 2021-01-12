是什么在主宰记录. January. 12, 2021 07:34. . 在朝鲜时代，即使科举及第后成为文官，文武兼备也是基本要求。即使没有野战作战的能力，也要懂得读兵书、指挥军队、处理动员和兵站等军事行政。 曾是南原书生的赵庆南经历了壬辰倭乱、丁卯和丙子胡乱。壬辰倭乱时，他作为义兵长参战。他文武兼备，还具备实战经验，留下了记录三大战乱的《乱中杂录》和《续杂录》两部战史。在战史记录不足到令人惋惜的韩国历史上，无论从作者的经历来看，还是从内容来看，都是珍稀和宝贵的记录。 赵庆男的著作与其他记录相比，说明也比较具体、丰富。但是作为战史，仍然过于简略，缺乏具体性。这不是本人的过错，因为他参阅的基本史料和文件都是简略的报告。这一点可以理解，但“假新闻”、感情式、单纯的战况分析，是谁的错呢？ 朝鲜时代的文盲率比任何社会都低，识字层也多，但是过于注重哲学思辨和文学写作，缺乏根据实用思考、“六何”原则的科学说明和实用写作训练。这种写作文化反过来也对思考产生影响。即使亲身经历过战争并目睹了事件，但相比眼睛和头脑分析现场情况，反而是评论为先。例如“将军胆怯，士兵都崩溃了”“将军大声号令后，砍下逃跑的士兵的脖子后，士兵们勇气百倍地展开了战斗”等。 战场上虽然发生那种事情，但那只是很小的一部分。我军和敌人的武装状态如何，在什么地形突击了多少米，这些问题都不关心。把诸多变量支配的战场，反用一两个要素来衡量，把世界简单看待，相比分析，往往是感情上的诽谤领先。因此，很容易被假新闻所骗。 朝鲜王朝500年间一直未能摆脱这个框架。而更令人惋惜的是，进入21世纪的最近，教育和知识风气反而退步到了过去。

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