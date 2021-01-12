登上“父亲位置”的金正恩，会倒退为核、领袖偶像化体制吗？. January. 12, 2021 07:34. . 朝鲜前天在劳动党第八次代表大会上推举国务委员会委员长金正恩为党总书记。总书记一职，是金正恩在2012年将父亲金正日称为“永远的总书记”时，作为象征意义保留的职位。党代会的决定特别列举了金正恩完成国家核武器和加强国防力量的“业绩”，赞扬“这是民族万代永垂不朽的爱国功绩”。据悉，朝鲜为庆祝“无上大喜事”，昨天零点举行了深夜阅兵式。 金正恩登极成为总书记，可能是现在能够进入其父亲位列的自信心的产物。预计在本月举行的最高人民会议中，也有可能登上“永远的主席”其爷爷金日成的位置。在领袖即是党和国家的唯一独裁体制下，这不会仅仅是单纯的更换称呼，但每当更换名称时，以领袖为顶点的权力集中更加深化，这就是朝鲜金氏王朝70年的历史。 正因如此，如果不建立更加稳固的唯一领导体制，就难以克服最近的危机，从中可以读出这种紧迫感的流露，虽然具有悖论性，但却是无可争辩的朝鲜现实。在制裁、水灾、新冠疫情三重苦难中，朝鲜无处可找到突破口。最高领导人在群众面前泪眼婆娑的“眼泪秀”，也上演了一两遍。最终，可以依靠的角落，只有借助老一辈的权威，强化压抑体制。 金正恩拥有的只有核武器。就这样将物质神化的核崇拜延续为领袖崇拜，逐渐退步为偶像化国家。现在剩下的只有利用这种虚幻的权威来压榨居民。在掌握核的领袖的领导体制下，居民们将面临更加严酷的监视和管制。这是被动员到北极寒流袭来的深夜阅兵式现场的士兵和居民所面临的现实。 活路只有通过无核化的改革开放，金正恩却提出核武器威胁美国，声称要驯服韩国。让身后的金永哲担任统一战线部长，也是为了重新启动虚张声势和欺骗的对外交易。但是这样的虚假表演在国际社会上还能行得通吗？ 拥核只能是内爆或者枯死。

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