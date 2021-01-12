经济副总理洪楠基：“积极讨论加入CPTPP”. January. 12, 2021 07:34. by 世宗=南建宇记者 woo@donga.com. 韩国政府决定积极研究加入日本、澳大利亚等参与的“全面•渐进的跨太平洋经济伙伴协定(CPTPP)”。随着美国拜登政府回归协定的可能性增大，韩国开始着手应对新的通商秩序。 11日，企划财政部在经济副总理兼长官洪楠基主持的对外经济长官会议上发表了上述内容的“今年对外经济政策推进战略”。11个国家参与的CPTPP原本由美国参与，但美国总统唐纳德•特朗普单方面退出。强调多边贸易秩序的拜登政府正在考虑重返协定，因此韩国政府也开始考虑加入。文在寅总统11日在新年贺词中表示：“将积极考虑加入CPTPP。” 在今年的对外经济政策推进战略10大目标中，首选积极讨论加入CPTPP的政府将主导参与新的通商秩序，扩大出口市场。△卫生检疫 △水产补助金 △数字通商 △国营企业等4大通商领域将改善制度。韩国政府一位有关负责人表示：“我们将按照CPTPP的要求，在各领域准备基础设施和程序。” 另外，政府将开始为去年11月最终签署的区域全面经济伙伴协定(RCEP)的生效做准备。RCEP是由韩中日、东盟10个国家、澳大利亚、新西兰等15个国家参与的世界最大规模的自由贸易协定(FTA)。政府计划在上半年结束工作，下半年通过国会批准同意程序。

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