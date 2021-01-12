终结者的愤怒：“美国国会暴动堪比纳粹的水晶之夜”. January. 12, 2021 07:34. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 电影《终结者》的主演、奥地利出身的前美国加利福尼亚州州长阿诺德•施瓦辛格(74岁)将最近美国国会暴动事件比喻为德国“纳粹”。他特别猛烈抨击同属共和党的美国总统唐纳•德特朗普，称“特朗普是个失败的领导者，堪称史上最差总统”。 据美国ABC电视台等媒体报道，前州长施瓦辛格10日(当地时间)在推特上上传了一段长约7分30秒的视频，并说：“6日是美国版的‘水晶之夜’。”“水晶之夜”是纳粹1938年11月在德国全境的犹太人学校、商店等地纵火抢劫等全面镇压犹太人的日子。 施瓦辛格表示，当时的纳粹与如今美国的极右翼团体“骄傲男孩”(Proud Boys)相似。他说：“引发国会暴动的他们不仅仅是单纯地打碎了美国国会议事堂的玻璃窗，更是打破了我们共同的信念。他们损坏的不仅仅是容纳着美国民主制度的那栋建筑的门，更践踏了我们国家建立的基础原则。” 他表示，“特朗普总统为了推翻公正的选举结果，用谎言误导人们，并找到了发动政变的方法”，并严厉批评特朗普是美国“史上最差总统” 前州长施瓦辛格一直与特朗普总统保持着不愉快的关系。特朗普在执政第一年即2017年，曾批评说，前州长施瓦辛格在负责自己曾主持的电视节目《The Apprentice》后，节目收视率暴跌。愤怒的施瓦辛格随即反驳表示，“你来电视上工作，而我代替你去当总统吧。这样所有人都能安然入睡。”

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